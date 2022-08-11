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11 августа, 16:41

Даже дарит цветы: Xiaomi презентовала первого робота-гуманоида CyberOne

Xiaomi презентовала робота-гуманоида CyberOne, способного помогать по дому

Китайская компания Xiaomi презентовала первого робота-гуманоида CyberOne, который способен ориентироваться в пространстве, помогать по дому, распознавать эмоции людей и даже дарить цветы. Видео вышло на официальном YouTube-канале корпорации.

Кроме того, CyberOne способен отвечать на вопросы и разговаривать на различные темы, распознавая 45 человеческих эмоций. В компании уверены, что в будущем он может стать помощником по дому, выполняя мелкие поручения. Однако разработчики подчеркнули, что до действительно умных роботов ему пока ещё далеко.

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Ранее Лайф рассказывал о роботе Дуняше, которая покорила гостей ПМЭФ. Она была представлена в розовом платье в образе буфетчицы, продавая мороженое и напитки. К тому же блондинка довольно общительна и мила: она делает комплименты гостям, рассказывает о правилах оплаты и добавляет товары в корзину.

Обложка ©

Скрин из видео YouTube

Григорий Воронцов

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