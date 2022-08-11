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11 августа, 16:30

Британский вуз извинился перед россиянкой за отказ в обучении из-за гражданства

<p>Британский институт Битсона. Обложка © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/The_Beatson_Institute_for_Cancer_Research#/media/File:BICR_building-_2008.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia.org</a></p>

Британский институт Битсона. Обложка © Wikipedia.org

Британский институт Битсона, занимающийся изучением онкологии, принёс извинения российской студентке из-за отказа в предоставлении места в аспирантуре по национальному признаку. Об этом сообщает газета Guardian.

На днях девушка, имя которой не раскрывается, получила письмо от представителя вуза со словами, что её не могут зачислить из-за новой политики в отношении граждан России. Однако директор института Оуэн Сэнсом объяснил ситуацию недопониманием введённых британской властью ограничений.

"Мы связались с заявителем, чтобы предложить ему место [для обучения], и извинились за причинённые неудобства. Пересматриваем наши внутренние правила, чтобы предотвратить повторение такого случая в будущем", — подчеркнул Сэнсом.

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Наталья Исакова

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