Британский вуз извинился перед россиянкой за отказ в обучении из-за гражданства
Британский институт Битсона. Обложка © Wikipedia.org
Британский институт Битсона, занимающийся изучением онкологии, принёс извинения российской студентке из-за отказа в предоставлении места в аспирантуре по национальному признаку. Об этом сообщает газета Guardian.
На днях девушка, имя которой не раскрывается, получила письмо от представителя вуза со словами, что её не могут зачислить из-за новой политики в отношении граждан России. Однако директор института Оуэн Сэнсом объяснил ситуацию недопониманием введённых британской властью ограничений.
"Мы связались с заявителем, чтобы предложить ему место [для обучения], и извинились за причинённые неудобства. Пересматриваем наши внутренние правила, чтобы предотвратить повторение такого случая в будущем", — подчеркнул Сэнсом.
К слову, русофобская истерия на Западе приобретает уже нелепый характер. Ранее сегодня Лайф сообщал, что Сейм Латвии объявил Россию государством, поддерживающим терроризм. Депутаты также призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам РФ и Белоруссии.