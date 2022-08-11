Знакомый скопинского маньяка рассказал, что происходило в доме Мохова после убийства

Знакомый скопинского маньяка показал дом, где произошло убийство, а также рассказал, как и куда перетащили тело Виктор Мохов и его товарищи. Видео с ним опубликовал SHOT.

Знакомый скопинского маньяка рассказал подробности убийства. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах мужчина показал гостиную, где и произошло убийство. Видно, что в комнате вырезали кусок ковра, на котором остались следы преступления. Убийца с товарищами "закатали тело" и вынесли в огород, однако позже они втроём решили отнести тело на свалку.