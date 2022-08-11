Знакомый скопинского маньяка рассказал, что происходило в доме Мохова после убийства
Знакомый скопинского маньяка показал дом, где произошло убийство, а также рассказал, как и куда перетащили тело Виктор Мохов и его товарищи. Видео с ним опубликовал SHOT.
Знакомый скопинского маньяка рассказал подробности убийства. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах мужчина показал гостиную, где и произошло убийство. Видно, что в комнате вырезали кусок ковра, на котором остались следы преступления. Убийца с товарищами "закатали тело" и вынесли в огород, однако позже они втроём решили отнести тело на свалку.
"Гусь так маленький и сидит! Его никто не кормит", — отметил мужчина, говоря о птице, якобы из-за кражи которой и начался конфликт между мужчинами.
Напомним, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе было найдено тело мужчины. Следователи по факту этого преступления возбудили уголовное дело по статье "Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений", подозреваемым по которому и проходит скопинский маньяк.
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Скрин из видео Telegram / SHOT