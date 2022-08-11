Эксперт назвал атаки на Запорожскую АЭС ещё одним рычагом давления США
Аналитик Фёдоров: Удары по Запорожской АЭС выгодны США, чтобы держать Европу в страхе
Запорожская АЭС, которая подверглась атакам ВСУ, является для Вашингтона своего рода инструментом геополитического влияния, поэтому США не собираются способствовать деэскалации. Таким мнением поделился в беседе с kp.ru президент центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Фёдоров.
"Вашингтону невыгодна сильная Европа, им нужен вассал, а не партнёр. Поэтому они с удовольствием усиливают напряжённость в Европе, там самым ослабляя европейскую безопасность", — заявил эксперт.
Более того, любой инцидент, который может спровоцировать плачевные последствия для всех европейских государств, США рассматривают как ещё одну возможность "свалить всё на Россию", резюмировал Фёдоров.
Ранее власти Запорожья предупредили Киев о контрмерах в ответ на обстрелы Запорожской АЭС, отметив, что финансирование электроэнергией и прочими ресурсами режима Зеленского в планы региона не входит.
Новости
"Прогнозы неутешительные": В ЛНР рассказали, сколько времени нужно для полного разминирования территории республики
сегодня в 15:49
Опубликованы фото последствий удара ВСУ по пожарной части вблизи Запорожской АЭС
сегодня в 15:46
Житель Подмосковья получил ранение в пах, пытаясь вызволить дочь из "заточения"
сегодня в 15:35
Flickr / José Miguel S