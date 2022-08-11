Эксперт назвал атаки на Запорожскую АЭС ещё одним рычагом давления США

Запорожская АЭС, которая подверглась атакам ВСУ, является для Вашингтона своего рода инструментом геополитического влияния, поэтому США не собираются способствовать деэскалации. Таким мнением поделился в беседе с kp.ru президент центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Фёдоров.

"Вашингтону невыгодна сильная Европа, им нужен вассал, а не партнёр. Поэтому они с удовольствием усиливают напряжённость в Европе, там самым ослабляя европейскую безопасность", — заявил эксперт.

Более того, любой инцидент, который может спровоцировать плачевные последствия для всех европейских государств, США рассматривают как ещё одну возможность "свалить всё на Россию", резюмировал Фёдоров.