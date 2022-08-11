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11 августа, 15:51

Эксперт назвал атаки на Запорожскую АЭС ещё одним рычагом давления США

Аналитик Фёдоров: Удары по Запорожской АЭС выгодны США, чтобы держать Европу в страхе

Запорожская АЭС, которая подверглась атакам ВСУ, является для Вашингтона своего рода инструментом геополитического влияния, поэтому США не собираются способствовать деэскалации. Таким мнением поделился в беседе с kp.ru президент центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Фёдоров.

"Вашингтону невыгодна сильная Европа, им нужен вассал, а не партнёр. Поэтому они с удовольствием усиливают напряжённость в Европе, там самым ослабляя европейскую безопасность", — заявил эксперт.

Более того, любой инцидент, который может спровоцировать плачевные последствия для всех европейских государств, США рассматривают как ещё одну возможность "свалить всё на Россию", резюмировал Фёдоров.

В район хранилища изотопов на Запорожской АЭС попали три снаряда ВСУ

В район хранилища изотопов на Запорожской АЭС попали три снаряда ВСУ

Ранее власти Запорожья предупредили Киев о контрмерах в ответ на обстрелы Запорожской АЭС, отметив, что финансирование электроэнергией и прочими ресурсами режима Зеленского в планы региона не входит.

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Flickr / José Miguel S

Ирина Фальке

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