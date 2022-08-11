Опубликованы фото последствий удара ВСУ по пожарной части вблизи Запорожской АЭС

Сегодня Лайф сообщал, что украинские силовики уже второй раз за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Зафиксировано пять прилётов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Ещё пять прилётов произошли в районе пожарной части, расположенной неподалёку от АЭС. Во второй половине дня власти заявили о попадании ещё трёх снарядов ВСУ в район хранилища изотопов на электростанции.