Опубликованы фото последствий удара ВСУ по пожарной части вблизи Запорожской АЭС
Последствия ударов ВСУ по пожарной части, расположенной неподалёку от Запорожской АЭС. Обложка © Telegram / Владимир Рогов
Член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов опубликовал первые фотографии с последствиями удара ВСУ по пожарной части, расположенной неподалёку от Запорожской АЭС.
"[Публикую] первые фото с места удара боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского по пожарной части, расположенной неподалёку от Запорожской АЭС в Энергодаре. Здание МЧС получило сильные повреждения", — написал он в телеграм-канале.
Последствия ударов ВСУ по пожарной части, расположенной неподалёку от Запорожской АЭС. Фото © Telegram / Владимир Рогов
По словам Рогова, в общей сложности в район пожарной части прилетело пять ракет противника.
Сегодня Лайф сообщал, что украинские силовики уже второй раз за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Зафиксировано пять прилётов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Ещё пять прилётов произошли в районе пожарной части, расположенной неподалёку от АЭС. Во второй половине дня власти заявили о попадании ещё трёх снарядов ВСУ в район хранилища изотопов на электростанции.