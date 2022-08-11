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11 августа, 15:46

Опубликованы фото последствий удара ВСУ по пожарной части вблизи Запорожской АЭС

<p>Последствия ударов ВСУ по пожарной части, расположенной неподалёку от Запорожской АЭС. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/vrogov/4079" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Владимир Рогов</a></p>

Последствия ударов ВСУ по пожарной части, расположенной неподалёку от Запорожской АЭС. Обложка © Telegram / Владимир Рогов

Член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов опубликовал первые фотографии с последствиями удара ВСУ по пожарной части, расположенной неподалёку от Запорожской АЭС.

"[Публикую] первые фото с места удара боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского по пожарной части, расположенной неподалёку от Запорожской АЭС в Энергодаре. Здание МЧС получило сильные повреждения", — написал он в телеграм-канале.

Последствия ударов ВСУ по пожарной части, расположенной неподалёку от Запорожской АЭС. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Последствия ударов ВСУ по пожарной части, расположенной неподалёку от Запорожской АЭС. Фото © Telegram / Владимир Рогов

По словам Рогова, в общей сложности в район пожарной части прилетело пять ракет противника.

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Сегодня Лайф сообщал, что украинские силовики уже второй раз за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Зафиксировано пять прилётов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Ещё пять прилётов произошли в районе пожарной части, расположенной неподалёку от АЭС. Во второй половине дня власти заявили о попадании ещё трёх снарядов ВСУ в район хранилища изотопов на электростанции.

Наталья Исакова

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