Власти заявили о наличии плана эвакуации жителей в случае ЧП на Запорожской АЭС

Украинские войска пытаются нанести удар по складу ядерных отходов на Запорожской АЭС. На случай ЧП власти региона уже подготовили план эвакуации жителей близлежащих населённых пунктов. Об этом сообщил глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"У военно-гражданской администрации сегодня разработан план, вплоть до эвакуации жителей, если вдруг, не дай бог, будет развиваться подобная ситуация и дальше", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, украинские войска продолжают наносить удары по Запорожской АЭС, причём делают они это "системно, штучно и сериями". Помимо хранилищ ядерных отходов ВСУ, по словам Балицкого, бьют по ЛЭП и по системе охлаждения станции.