Киев предупредили о контрмерах в ответ на обстрелы Запорожской АЭС

Обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС приведут к прекращению подачи электроэнергии на подконтрольные Киеву территории. Об этом в беседе с ТАСС заявил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Чем больше ведутся обстрелы [ЗАЭС], тем быстрее мы приходим к выводу о необходимости прекратить подачу электроэнергии на территории, подконтрольные режиму Зеленского. Потому что финансировать, а это по сути финансирование электроэнергией и прочими ресурсами данного режима, в наши планы не входит", — сказал он.

Рогов добавил, что сэкономленные на электроэнергии деньги Киев тратит не на развитие и созидание, а на попытки обстрелов, убийств и сокращения численности населения на освобождённых территориях.