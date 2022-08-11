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Регион
Опубликовано 11 августа 2022, 15:21
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Киев предупредили о контрмерах в ответ на обстрелы Запорожской АЭС

Власти Запорожья: Обстрелы ЗАЭС приведут к прекращению подачи электроэнергии на Украину

Обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС приведут к прекращению подачи электроэнергии на подконтрольные Киеву территории. Об этом в беседе с ТАСС заявил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Чем больше ведутся обстрелы [ЗАЭС], тем быстрее мы приходим к выводу о необходимости прекратить подачу электроэнергии на территории, подконтрольные режиму Зеленского. Потому что финансировать, а это по сути финансирование электроэнергией и прочими ресурсами данного режима, в наши планы не входит", — сказал он.

Рогов добавил, что сэкономленные на электроэнергии деньги Киев тратит не на развитие и созидание, а на попытки обстрелов, убийств и сокращения численности населения на освобождённых территориях.

Гутерриш призвал ввести периметр безопасности вокруг Запорожской АЭС
Гутерриш призвал ввести периметр безопасности вокруг Запорожской АЭС

Сегодня Лайф сообщал, что украинские силовики уже второй раз за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Зафиксировано пять прилётов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Ещё пять прилётов произошли в районе пожарной части, расположенной неподалёку от АЭС. Во второй половине дня власти заявили о попадании ещё трёх снарядов ВСУ в район хранилища изотопов на электростанции.

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ТАСС / АР

Григорий Воронцов
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