Киев предупредили о контрмерах в ответ на обстрелы Запорожской АЭС
Власти Запорожья: Обстрелы ЗАЭС приведут к прекращению подачи электроэнергии на Украину
Обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС приведут к прекращению подачи электроэнергии на подконтрольные Киеву территории. Об этом в беседе с ТАСС заявил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Чем больше ведутся обстрелы [ЗАЭС], тем быстрее мы приходим к выводу о необходимости прекратить подачу электроэнергии на территории, подконтрольные режиму Зеленского. Потому что финансировать, а это по сути финансирование электроэнергией и прочими ресурсами данного режима, в наши планы не входит", — сказал он.
Рогов добавил, что сэкономленные на электроэнергии деньги Киев тратит не на развитие и созидание, а на попытки обстрелов, убийств и сокращения численности населения на освобождённых территориях.
Сегодня Лайф сообщал, что украинские силовики уже второй раз за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Зафиксировано пять прилётов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Ещё пять прилётов произошли в районе пожарной части, расположенной неподалёку от АЭС. Во второй половине дня власти заявили о попадании ещё трёх снарядов ВСУ в район хранилища изотопов на электростанции.
ТАСС / АР