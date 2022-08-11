Обстрел ВСУ обесточил две шахты в ДНР, заблокировав под землёй 33 горняка
В Донецке из-за обстрелов ВСУ обесточены две шахты, под землёй оказались заблокированы больше 30 горняков
Сразу две угольные шахты — имени Засядько и имени Горького — оказались обесточены из-за обстрелов Донецка со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом сообщило в четверг местное Министерство энергетики.
В 16:57 электроснабжение пропало на шахте имени Засядько в Киевском районе Донецка. Там под землёй осталось 29 горняков. Ещё раньше, в 16:30, была обесточена шахта имени Горького в Куйбышевском районе города, под землёй — 4 горняка.
Напомним, что на днях 72 горняка застряли под землёй из-за атаки ВСУ на Донецк. Без напряжения остались шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова. К счастью, все остались целы.
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