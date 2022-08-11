Обстрел ВСУ обесточил две шахты в ДНР, заблокировав под землёй 33 горняка

Сразу две угольные шахты — имени Засядько и имени Горького — оказались обесточены из-за обстрелов Донецка со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом сообщило в четверг местное Министерство энергетики.

В 16:57 электроснабжение пропало на шахте имени Засядько в Киевском районе Донецка. Там под землёй осталось 29 горняков. Ещё раньше, в 16:30, была обесточена шахта имени Горького в Куйбышевском районе города, под землёй — 4 горняка.