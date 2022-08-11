На популярном азиатском курорте начались проблемы с едой из-за вспышки ковида

Туристы и местные жители города-курорта Санья на китайском острове Хайнань испытывают серьёзные трудности с продовольствием в связи с массовой изоляцией из-за вспышки коронавируса. Об этом пишет агентство Bloomberg.

К слову, сегодня в Китае зафиксирован рекордный суточный прирост больных CoViD-19 за последние три месяца. При этом половина выявленных случаев приходится как раз на Хайнань. Остров фактически стал тюрьмой для десятков тысяч туристов. Многие жалуются на взлетевшие цены на доставку еды и питание в отелях. По словам одного из туристов, запасы пищи в его гостинице находятся на исходе.

В данный момент десятки тысяч путешественников не могут покинуть город. В материале агентства говорится, что сейчас пик сезона и на пляжах Саньи отдыхают порядка 80 тысяч человек.