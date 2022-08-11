На популярном азиатском курорте начались проблемы с едой из-за вспышки ковида
В курортном городе Хайнаня возникли проблемы с едой из-за вспышки ковида
Туристы и местные жители города-курорта Санья на китайском острове Хайнань испытывают серьёзные трудности с продовольствием в связи с массовой изоляцией из-за вспышки коронавируса. Об этом пишет агентство Bloomberg.
К слову, сегодня в Китае зафиксирован рекордный суточный прирост больных CoViD-19 за последние три месяца. При этом половина выявленных случаев приходится как раз на Хайнань. Остров фактически стал тюрьмой для десятков тысяч туристов. Многие жалуются на взлетевшие цены на доставку еды и питание в отелях. По словам одного из туристов, запасы пищи в его гостинице находятся на исходе.
В данный момент десятки тысяч путешественников не могут покинуть город. В материале агентства говорится, что сейчас пик сезона и на пляжах Саньи отдыхают порядка 80 тысяч человек.
Ранее Лайф сообщал, что в Китае в провинциях Шаньдун и Хэнань был выявлен новый вид генипавируса, который может передаваться человеку от диких животных. Учёные дали ему название LayV. Новым типом инфекции заразилось уже 35 жителей, однако случаев смертельного исхода или тяжёлого течения болезни установлено не было.
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