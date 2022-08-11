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11 августа, 15:25

Пожарные обнаружили тело школьника в сгоревшем гараже под Тверью

В Тверской области проводят проверку после обнаружения тела школьника в сгоревшем гараже

<p>Здание гаража, в котором после пожара было обнаружено тело подростка. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/prokuraturatverskoioblasti/315" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Тверской области</a></p>

Здание гаража, в котором после пожара было обнаружено тело подростка. Обложка © Telegram / Прокуратура Тверской области

Прокуратура в Тверской области начала проверку после пожара в гараже, где было обнаружено тело мальчика, предположительно, 2009 года рождения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг в телеграм-канале ведомства.

"Конаковская межрайонная прокуратура Тверской области проводит проверку в связи с пожаром в деревне Тешилово", — сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, возгорание гаража на территории посёлка произошло днём 11 августа. Сотрудники пожарной службы в ходе тушения огня обнаружили труп подростка, предположительно, 13 лет. На месте ЧП находится глава Конаковской прокуратуры Евгений Панов. Надзорное ведомство взяло под контроль установление причин и обстоятельств пожара, а также принятие процессуального решения по факту происшествия.

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Ирина Фальке

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