Житель Подмосковья получил ранение в пах, пытаясь вызволить дочь из "заточения"
В подмосковном Звенигороде мужчине во время поисков потерявшейся пятилетней дочери выстрелили в район половых органов. Как сообщает МК, всё произошло вечером 10 августа.
Отец и дочь гуляли на детской площадке, однако в какой-то момент девочка решила убежать, чего родитель не заметил. Мужчина стал искать малышку и предположил, что она находится в садовом товариществе неподалёку. При осмотре участков он услышал детский голос, похожий на голос дочери.
Мужчина посчитал, что девочку насильно удерживают в одном из домов. Он зашёл на территорию жилища и стал стучать в дверь, призывая показать дочь. После этого хозяин дома выставил в окно пистолет и выстрелил в мужчину. Пуля, к несчастью, попала в низ живота и задела половые органы.
По данным СМИ, у пострадавшего была обнаружена рана мошонки, мужчину уже прооперировали. При этом, как выяснилось, девочка во время "поисковой операции" спокойно сидела дома, куда и ушла с площадки. Выходя на улицу, дверь в квартиру папа с дочерью не закрыли. Сейчас правоохранители устанавливают личность напавшего.
"Это было Чикаго 30-х!": Жителя Мурино привела в восторг массовая драка со стрельбой с участием бойца ММА
Ранее Лайф сообщал, что в Новокузнецке неизвестный выстрелил в спину подростку из пневматического оружия. Сотрудники ГУ МВД РФ по Кемеровской области проводят проверку. Позже появились фото ранения подростка из Новокузнецка, в которого выстрелил неизвестный.
Pixabay