Житель Подмосковья получил ранение в пах, пытаясь вызволить дочь из "заточения"

В подмосковном Звенигороде мужчине во время поисков потерявшейся пятилетней дочери выстрелили в район половых органов. Как сообщает МК, всё произошло вечером 10 августа.

Отец и дочь гуляли на детской площадке, однако в какой-то момент девочка решила убежать, чего родитель не заметил. Мужчина стал искать малышку и предположил, что она находится в садовом товариществе неподалёку. При осмотре участков он услышал детский голос, похожий на голос дочери.

Мужчина посчитал, что девочку насильно удерживают в одном из домов. Он зашёл на территорию жилища и стал стучать в дверь, призывая показать дочь. После этого хозяин дома выставил в окно пистолет и выстрелил в мужчину. Пуля, к несчастью, попала в низ живота и задела половые органы.