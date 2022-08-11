"Специалисты делают неутешительные прогнозы, говорят, что на полное разминирование всей территории ЛНР понадобится порядка 20 лет", — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Марочко, подразделения НМ ежедневно ликвидируют взрывные устройства с пяти-восьми квадратных километров территории ЛНР. Офицер Народной милиции подчеркнул, что Вооружённые силы Украины за восемь лет превратили республику в сплошное минное поле. По его мнению, в течение этого времени бойцы Незалежной размещали взрывные устройства по ЛНР хаотично. Марочко обратил внимание на то, что мины обнаруживают на тех территориях, где сейчас идут активные военные действия. Так, на бывшей линии боевого соприкосновения вдоль реки Северский Донец находят большое число неразорвавшихся боеприпасов, подчеркнул он.