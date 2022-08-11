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11 августа, 15:54

"Задача сейчас вернуть мир": Стремоусов рассказал жителям Никольского о планах властей Херсонской области

Замглавы Администрации Херсонской области Стремоусов встретился с жителями села Никольское

Заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов встретился с жителями села Никольское, чтобы выслушать их пожелания и проблемы, а также подготовить область к переходу в состав РФ при соответствующем решении на референдуме. Видео с собрания опубликовано в его телеграм-канале.

Замглавы Администрации Херсонской области Стремоусов встретился с жителями села Никольское. Видео © Telegram / Кирилл Стремоусов

На кадрах видно, как Стремоусов общается с жителями села. Он рассказал им о реальной поддержке населения Администрацией Херсонской области, как, например, создание центров помощи, благодаря которым удалось не допустить гуманитарной катастрофы и голода. Также голосованием граждан было назначено местное руководство для связи между селом и административным центром.

"Я представитель власти сегодняшней. Я не предавал Родину. Моя задача сейчас —вернуть мир прежде всего в ваши души. Потому что ещё раз говорю, Россия — здесь навсегда. И основная задача построить нечто подобное, от чего нас долго отрывали", — подчеркнул представитель херсонской администрации.

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Ранее Лайф рассказывал, что жители Херсонской области поддержали идею вступления освобождённых территорий в состав РФ. Видео народного схода в селе Гладковка опубликовал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в телеграм-канале. По словам замглавы администрации региона, референдум пройдёт уже совсем скоро.

Обложка ©

Скрин из видео Telegram / Кирилл Стремоусов

Григорий Воронцов

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