"Задача сейчас вернуть мир": Стремоусов рассказал жителям Никольского о планах властей Херсонской области
Замглавы Администрации Херсонской области Стремоусов встретился с жителями села Никольское
Заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов встретился с жителями села Никольское, чтобы выслушать их пожелания и проблемы, а также подготовить область к переходу в состав РФ при соответствующем решении на референдуме. Видео с собрания опубликовано в его телеграм-канале.
Замглавы Администрации Херсонской области Стремоусов встретился с жителями села Никольское. Видео © Telegram / Кирилл Стремоусов
На кадрах видно, как Стремоусов общается с жителями села. Он рассказал им о реальной поддержке населения Администрацией Херсонской области, как, например, создание центров помощи, благодаря которым удалось не допустить гуманитарной катастрофы и голода. Также голосованием граждан было назначено местное руководство для связи между селом и административным центром.
"Я представитель власти сегодняшней. Я не предавал Родину. Моя задача сейчас —вернуть мир прежде всего в ваши души. Потому что ещё раз говорю, Россия — здесь навсегда. И основная задача построить нечто подобное, от чего нас долго отрывали", — подчеркнул представитель херсонской администрации.
Ранее Лайф рассказывал, что жители Херсонской области поддержали идею вступления освобождённых территорий в состав РФ. Видео народного схода в селе Гладковка опубликовал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в телеграм-канале. По словам замглавы администрации региона, референдум пройдёт уже совсем скоро.
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Скрин из видео Telegram / Кирилл Стремоусов