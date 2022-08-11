"Задача сейчас вернуть мир": Стремоусов рассказал жителям Никольского о планах властей Херсонской области

Заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов встретился с жителями села Никольское, чтобы выслушать их пожелания и проблемы, а также подготовить область к переходу в состав РФ при соответствующем решении на референдуме. Видео с собрания опубликовано в его телеграм-канале.

Замглавы Администрации Херсонской области Стремоусов встретился с жителями села Никольское. Видео © Telegram / Кирилл Стремоусов

На кадрах видно, как Стремоусов общается с жителями села. Он рассказал им о реальной поддержке населения Администрацией Херсонской области, как, например, создание центров помощи, благодаря которым удалось не допустить гуманитарной катастрофы и голода. Также голосованием граждан было назначено местное руководство для связи между селом и административным центром.

"Я представитель власти сегодняшней. Я не предавал Родину. Моя задача сейчас —вернуть мир прежде всего в ваши души. Потому что ещё раз говорю, Россия — здесь навсегда. И основная задача построить нечто подобное, от чего нас долго отрывали", — подчеркнул представитель херсонской администрации.