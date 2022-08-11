Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводах ОПК в Подмосковье и Тульской области
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Московской и Тульской областей, где проверил выполнение гособоронзаказа. Об этом говорится в заявлении Минобороны России в телеграм-канале.
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводах ОПК в Подмосковье и Тульской области. Видео © Telegram / Минобороны России
"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочие поездки на предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской и Тульской областей, в рамках которых проверил ход выполнения государственного оборонного заказа", — сказано в сообщении.
Так, в подмосковной Коломне Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения". Его сопровождал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Шойгу показали новейшие образцы вооружения и специальной техники, а также процесс производства изделий.
А в Тульской области министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа Конструкторским бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова. Там Шойгу совместно с главой региона Алексеем Дюминым увидел производственные линии, на которых осуществляется сборка легкобронированной боевой техники.
Кроме того, министр проверил ход выполнения гособоронзаказа на научно-производственном объединении "Сплав". Там ему показали работу лабораторий предприятия. Также Шойгу провёл рабочие заседания с руководством заводов и профильных органов военного управления, в ходе которых подчеркнул важность соблюдения графика выполнения гособоронзаказа.
Ранее Лайф писал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским военным, проявившим героизм при выполнении задач. Награждение медалями "Золотая Звезда" состоялось в Национальном центре управления обороной.
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ