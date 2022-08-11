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11 августа, 16:12

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводах ОПК в Подмосковье и Тульской области

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Московской и Тульской областей, где проверил выполнение гособоронзаказа. Об этом говорится в заявлении Минобороны России в телеграм-канале.

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводах ОПК в Подмосковье и Тульской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочие поездки на предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской и Тульской областей, в рамках которых проверил ход выполнения государственного оборонного заказа", — сказано в сообщении.

Так, в подмосковной Коломне Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения". Его сопровождал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Шойгу показали новейшие образцы вооружения и специальной техники, а также процесс производства изделий.

А в Тульской области министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа Конструкторским бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова. Там Шойгу совместно с главой региона Алексеем Дюминым увидел производственные линии, на которых осуществляется сборка легкобронированной боевой техники.

Кроме того, министр проверил ход выполнения гособоронзаказа на научно-производственном объединении "Сплав". Там ему показали работу лабораторий предприятия. Также Шойгу провёл рабочие заседания с руководством заводов и профильных органов военного управления, в ходе которых подчеркнул важность соблюдения графика выполнения гособоронзаказа.

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Ранее Лайф писал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским военным, проявившим героизм при выполнении задач. Награждение медалями "Золотая Звезда" состоялось в Национальном центре управления обороной.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов

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