Врачи раскрыли, как поддержать здоровье во время максимального атмосферного давления

В Москве сегодня был зарегистрирован суточный максимум атмосферного давления — 755,9 миллиметра ртутного столба. Как сообщается на сайте "Метеоновости", такого показателя для 11 августа не было с 1997 года. О том, как смягчить для организма скачок атмосферного давления, рассказали российские врачи — кардиолог Ольга Молчанова и иммунолог Владислав Жемчугов. По словам специалистов, особенно внимательными к себе следует быть людям, которые страдают гипертонией.

"Если вы почувствовали себя плохо на работе, стоит отпроситься домой. Дома и стены помогают. Ещё поможет успокоиться настой мяты, и хорошо бы прилечь, устроившись так, чтобы ноги оказались чуть выше уровня тела, например, подложив под них подушку", — приводит сайт kp.ru слова Молчановой.

В случае повышения давления кардиолог также не рекомендует бежать принимать таблетки. По словам медика, сперва следует отдохнуть, а потом уже сделать повторное измерение. Если давление не снижается на протяжении долгого времени, то необходимо вызвать врача.

Иммунолог Жемчугов, в свою очередь, напомнил, что человек ежедневно испытывает перепады давления. К примеру, когда он поднимается с первого на двадцатый этаж. Как правило, организм способен адекватно адаптироваться к таким изменениям за короткое время. Однако если этого не произошло, то лучше обратиться к врачу. О перепадах давления также необходимо помнить и тем, кто планирует провести отпуск в горах, резюмировал специалист.