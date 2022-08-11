Россиянам рассказали, какие страны проще всего дают шенгенскую визу

На фоне громких заявлений визовых центров стран Шенгенского соглашения о прекращении выдачи виз россиянам, некоторые консульства по-прежнему предоставляют гражданам РФ разрешение на въезд. Так, по словам исполнительного директора компании "Визаход" Даниила Сергеева, "не без проблем, но всё же можно записаться" на подачу документов в визовые центры Испании и Италии.

Их консульства работают в штатном режиме, но срок оформления всё же увеличен, рассказал он РИА "Новости". Сергеев также отметил, что, несмотря на все разногласия, "очень неохотно", но продолжают выдачу виз россиянам Германия, Финляндия, но ждать придётся около двух–трёх месяцев, добавил он. Страны Прибалтики в этом вопросе настроены гораздо агрессивнее.

По словам эксперта Юлии Валд, Италия выдаёт визы охотнее, чем Франция, но ставит более короткий "шенген", чем раньше. А вот Греция, по словам эксперта, даже в обострённый период пандемии выдавала россиянам туристические визы. Сейчас ситуация не изменилась, но разрешения также выдаются укороченные.