Конкуренция — выше, процент отказов — ниже: Эксперты подвели итоги регистрации кандидатов в преддверии Единого дня голосования

На выборах высших должностных лиц в регионах РФ выросла конкуренция и снизилось количество отказов в регистрации: 71 из 75 кандидатов смогли успешно пройти этот этап. Такие выводы были озвучены в четверг в ходе круглого стола ЭИСИ и ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ).

"Мы являемся свидетелями уникальной избирательной кампании. Она проходит в условиях достаточно серьёзных геополитических вызовов, стоящих перед страной. При этом выборы проходят штатно, в положенные сроки, в соответствии со всеми процедурами демократического политического процесса. Этап регистрации мы уже прошли и можем подвести его предварительные итоги", — обратился к участникам обсуждения замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.

В ходе круглого стола был презентован традиционный доклад Фонда исследования проблем демократии с итогами анализа этапа регистрации кандидатов. По словам директора Фонда Максима Григорьева, число отказов в регистрации кандидатов в преддверии единого дня голосования уменьшилось практически в пять раз. В Бурятии, Томской, Калининградской и Тамбовской областях зарегистрированы все, кто выдвинулся.

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"Более чем в 2/3 регионов не зафиксировано отказов в регистрации, и это рекордное значение", — подчеркнул эксперт.

С выводами экспертов из Фонда исследования проблем демократии согласился директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, представив развёрнутый анализ партийной конкуренции на этапе регистрации кандидатов. Данилин обозначил, что этап регистрации прошли 40 из 42 списков политических партий, то есть доля отказов составила менее 5%. В одномандатных округах доля отказов тоже крайне низкая и составляет 4%. Из 28 политических партий, которые имеют право участвовать в выборах, 85% (то есть 24 партии) участвуют в избирательной гонке, что, по мнению политолога, можно охарактеризовать как "очень мощный результат".

Любопытно, что "гнездом демократии" Павел Данилин назвал Сахалинскую область, где в единый день голосования борьба развернётся между девятью партиями. Минимальное участие — всего пять партий — зафиксировано в Северной Осетии, однако и эти цифры — довольно высокие, уверяют эксперты.

"Сегодня выборы проходят на сложном геополитическом фоне, при этом — в абсолютно нормальном формате, позволяя партиям спокойно конкурировать между собой. Это говорит нам о том, что мы входим в новый этап — отбор кандидатов на выборы в Госдуму. Формально новый цикл начнётся в сентябре, но сейчас идёт отбор к новому циклу. Партии, которые активно участвуют в избирательной кампании, получают серьёзный шанс на попадание в Госдуму в 2026 году. Напротив, те партии, которые игнорируют региональные и муниципальные выборы, лишаются всех шансов на успех", — убеждён Данилин.

А вот политический обозреватель Александр Асафов, со своей стороны, опроверг конспирологические убеждения в отношении единого дня голосования, которые высказывались некоторыми экспертами.

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"На старте кампании, причём не только в Москве, были некоторые ожидания у экспертного сообщества и политических организаций, что выборы пройдут как-то иначе из-за внешних вызовов. Но мы видим, что экстраординарных обстоятельств нет. Изначально распространяли слухи, что выборов в сентябре не будет. Однако нормальная жизнь продолжается, и выборы пройдут, как и было запланировано", — констатировал он.

Кроме того, на примере избирательной кампании в Москве Асафов показал, что никаких искусственных препятствий для кандидатов создано не было. По его словам, 7326 человек подали свои заявки и 6259 человек получили удостоверение кандидата. Процент допущенных к выборам — 85,4%, и больше половины из тех, кто не примет участие в выборах, либо сняли свои кандидатуры, либо были отозваны самими партиями.