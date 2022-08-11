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11 августа, 16:59

Офис генсека ООН высказался о запрете Эстонии на въезд для россиян

Представитель генсека ООН Дюжаррик выступил против дискриминации, но не стал вмешиваться в визовую политику

Организация Объединённых Наций выступает против дискриминации, но уважает право стран на собственную визовую политику. Об этом заявил на брифинге в четверг представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать решение властей Эстонии запретить въезд для граждан РФ с шенгенскими визами.

"У стран есть право проводить собственную визовую политику",  приводит ТАСС слова представителя офиса генсека ООН.

На уточняющий вопрос о том, не видит ли он ущемления прав российских граждан в подобных призывах, Дюжаррик ответил, что ООН "выступает против дискриминации". От дальнейших комментариев по этой теме высокопоставленный представитель ООН отказался.

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Напомним, обсуждение возможного запрета на визы для россиян начали обсуждать в Европе в конце июля. Тогда в Парламенте Финляндии потребовали прекратить выдачу документов гражданам России. Позже с инициативой прекращения выдачи туристических виз выступили в Латвии и Польше, а также в самой Эстонии. Сейчас ЕС обсуждает содержание седьмого пакета антироссийских санкций, включая вопрос прекращения выдачи Шенгенов россиянам.

Ранее в четверг стало известно, что Эстония закроет въезд для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными Таллином.

Обложка ©

Getty Images / Johannes Simon

Алексей Берковиц

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