Офис генсека ООН высказался о запрете Эстонии на въезд для россиян

Организация Объединённых Наций выступает против дискриминации, но уважает право стран на собственную визовую политику. Об этом заявил на брифинге в четверг представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать решение властей Эстонии запретить въезд для граждан РФ с шенгенскими визами.

"У стран есть право проводить собственную визовую политику", — приводит ТАСС слова представителя офиса генсека ООН.

На уточняющий вопрос о том, не видит ли он ущемления прав российских граждан в подобных призывах, Дюжаррик ответил, что ООН "выступает против дискриминации". От дальнейших комментариев по этой теме высокопоставленный представитель ООН отказался.