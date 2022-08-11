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11 августа, 17:00

В Донецке рассказали, что пострадавшие при утечке аммиака жаловались на слезотечение

В Донецке рассказали о состоянии пострадавших при утечке аммиака

Замглавврача Центра экстренной помощи в Донецке Иван Михеев рассказал о состоянии пострадавших при утечке аммиака, которая произошла после обстрела ВСУ пивоваренного завода в Калининском районе города вечером 10 августа. Его комментарий приводит "Mash на Донбассе". По данным телеграм-канала, люди, оказавшиеся ближе к облаку нашатырных паров, чувствовали себя плохо и вызывали скорую.

В Донецке рассказали о состоянии пострадавших при утечке аммиака. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

"[Люди жаловались на] слезотечение, это было средней степени тяжести и лёгкой, не более <...> На момент ночи уже опасности никакой не представляло для жизни населения. И поэтому в дальнейшем мероприятия никакие не принимались, люди за медпомощью в последующие четыре-шесть часов [после утечки] не обращались", — сказал Михеев.

По его словам, признаками отравления являются резь в глазах, учащение сердцебиения, а также тошнота. В качестве профилактики специалист посоветовал принять душ и постирать одежду. А при отсутствии воды необходимо обтереться влажными салфетками, чтобы убрать с кожи вредные вещества. Также Михеев порекомендовал в целях безопасности носить маски, пропитанные раствором уксусной кислоты.

Украинские силовики обстреляли пивзавод в Донецке из французской САУ Caesar

Украинские силовики обстреляли пивзавод в Донецке из французской САУ Caesar

Напомним, украинские войска вечером 10 августа обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что на территории завода загорелась пластиковая тара, а также поддоны на площади 600 квадратных метров. Как уточнил замглавы Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в результате атаки погиб один человек и ещё четверо ранены. При этом пока не известно, сколько людей пострадало из-за утечки аммиака на предприятии.

Обложка ©

Telegram / Типичный Донецк

Никита Осипов
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