В Донецке рассказали, что пострадавшие при утечке аммиака жаловались на слезотечение
В Донецке рассказали о состоянии пострадавших при утечке аммиака
Замглавврача Центра экстренной помощи в Донецке Иван Михеев рассказал о состоянии пострадавших при утечке аммиака, которая произошла после обстрела ВСУ пивоваренного завода в Калининском районе города вечером 10 августа. Его комментарий приводит "Mash на Донбассе". По данным телеграм-канала, люди, оказавшиеся ближе к облаку нашатырных паров, чувствовали себя плохо и вызывали скорую.
В Донецке рассказали о состоянии пострадавших при утечке аммиака. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
"[Люди жаловались на] слезотечение, это было средней степени тяжести и лёгкой, не более <...> На момент ночи уже опасности никакой не представляло для жизни населения. И поэтому в дальнейшем мероприятия никакие не принимались, люди за медпомощью в последующие четыре-шесть часов [после утечки] не обращались", — сказал Михеев.
По его словам, признаками отравления являются резь в глазах, учащение сердцебиения, а также тошнота. В качестве профилактики специалист посоветовал принять душ и постирать одежду. А при отсутствии воды необходимо обтереться влажными салфетками, чтобы убрать с кожи вредные вещества. Также Михеев порекомендовал в целях безопасности носить маски, пропитанные раствором уксусной кислоты.
Напомним, украинские войска вечером 10 августа обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что на территории завода загорелась пластиковая тара, а также поддоны на площади 600 квадратных метров. Как уточнил замглавы Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в результате атаки погиб один человек и ещё четверо ранены. При этом пока не известно, сколько людей пострадало из-за утечки аммиака на предприятии.
Специальная военная операция на Украине
В Вашингтоне поддержали идею создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС
сегодня в 16:52
"Прогнозы неутешительные": В ЛНР рассказали, сколько времени нужно для полного разминирования территории республики
сегодня в 15:49
Киев предупредили о контрмерах в ответ на обстрелы Запорожской АЭС
сегодня в 15:21
Telegram / Типичный Донецк