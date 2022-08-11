В Донецке рассказали, что пострадавшие при утечке аммиака жаловались на слезотечение

Замглавврача Центра экстренной помощи в Донецке Иван Михеев рассказал о состоянии пострадавших при утечке аммиака, которая произошла после обстрела ВСУ пивоваренного завода в Калининском районе города вечером 10 августа. Его комментарий приводит "Mash на Донбассе". По данным телеграм-канала, люди, оказавшиеся ближе к облаку нашатырных паров, чувствовали себя плохо и вызывали скорую.

В Донецке рассказали о состоянии пострадавших при утечке аммиака. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

"[Люди жаловались на] слезотечение, это было средней степени тяжести и лёгкой, не более <...> На момент ночи уже опасности никакой не представляло для жизни населения. И поэтому в дальнейшем мероприятия никакие не принимались, люди за медпомощью в последующие четыре-шесть часов [после утечки] не обращались", — сказал Михеев.

По его словам, признаками отравления являются резь в глазах, учащение сердцебиения, а также тошнота. В качестве профилактики специалист посоветовал принять душ и постирать одежду. А при отсутствии воды необходимо обтереться влажными салфетками, чтобы убрать с кожи вредные вещества. Также Михеев порекомендовал в целях безопасности носить маски, пропитанные раствором уксусной кислоты.