Высокопоставленный военный Украины слил журналистам секретную информацию о планах ВСУ

Высокопоставленный украинский военный в интервью журналистам рассказал секретную информацию, которая по ряду признаков раскрывает стратегические планы ВСУ. Об этом сообщила замглавы Минобороны Незалежной Анна Маляр.

"Утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против нас", — написала она на странице в соцсетях.

По словам Маляр, по данному случаю СБУ уже организовало расследование. Имя и должность украинского военнослужащего не раскрываются.