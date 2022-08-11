Спасатели привлекли три вертолёта: Более 30 человек пострадали в парке развлечений в ФРГ при аварии на американских горках

34 человека пострадали при аварии на американских горках Feuerdrache ("Огненный дракон") в парке Legoland в немецком городе Гюнцбурге. Об этом сообщает издание Augsburger Allgemeine Zeitung со ссылкой на местную полицию.

Последствия аварии на американских горках в Гюнцбурге. Видео © Twitter / BR24

По данным СМИ, два человека в результате случившегося получили серьёзные травмы, а 32 пострадавших отделались ушибами. Сообщается, что в спасательной операции было задействовано более десятка машин скорой помощи и три вертолёта.

По предварительным данным, поезд на американских горках остановился, а следующий состав въехал в него. Известно также, что Legoland оставался открытым и его аттракционы работали, несмотря на аварию в парке.