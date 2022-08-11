НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 августа, 18:00

Медведев посетил ЛНР, где встретился с главами республик Донбасса

<p>Медведев на встрече с главами республик Донбасса в ЛНР. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/medvedev_telegram/159" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитрий Медведев</a></p>

Медведев на встрече с главами республик Донбасса в ЛНР. Обложка © Telegram / Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сегодня, 11 августа, посетил Луганскую Народную Республику и встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным.

"По поручению президента РФ провёл совещание, посвящённое первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса", — написал Медведев в телеграм-канале.

В совещании участвовали генеральный прокурор Игорь Краснов, первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, а также глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Особое внимание, по словам Медведева, было уделено гармонизации законодательств республик Донбасса с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, а также решению социальных проблем и поддержке местных жителей.

"Есть ещё вопросы?": Медведев указал на схожесть идей Зеленского и Гитлера

"Есть ещё вопросы?": Медведев указал на схожесть идей Зеленского и Гитлера

Ранее Лайф сообщал, что глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посетил СИЗО с пленными азовцами* в Еленовке, по которому ударили ВСУ. Компанию ему составила группа иностранных журналистов и экспертов.

* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров