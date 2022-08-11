Медведев посетил ЛНР, где встретился с главами республик Донбасса

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сегодня, 11 августа, посетил Луганскую Народную Республику и встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным.

"По поручению президента РФ провёл совещание, посвящённое первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса", — написал Медведев в телеграм-канале.

В совещании участвовали генеральный прокурор Игорь Краснов, первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, а также глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Особое внимание, по словам Медведева, было уделено гармонизации законодательств республик Донбасса с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, а также решению социальных проблем и поддержке местных жителей.

Ранее Лайф сообщал, что глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посетил СИЗО с пленными азовцами* в Еленовке, по которому ударили ВСУ. Компанию ему составила группа иностранных журналистов и экспертов.