В США усмотрели ответственность России за риски на Запорожской АЭС

Не Украина, а Россия, по версии США, несёт ответственность за возможные риски вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом на заседании Совбеза ООН заявила замгоссекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс.

По её версии, "Россия — единственная, кто спровоцировала эти риски" и якобы только Россия "может устранить эти риски".

Дженкинс добавила, что Соединённые Штаты призывают Россию к незамедлительному выводу войск с территории Украины.