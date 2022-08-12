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11 августа, 21:56

В США усмотрели ответственность России за риски на Запорожской АЭС

Замглавы Госдепа Дженкинс: Россия должна нести ответственность за все риски на ЗАЭС

Не Украина, а Россия, по версии США, несёт ответственность за возможные риски вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом на заседании Совбеза ООН заявила замгоссекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс.

По её версии, "Россия — единственная, кто спровоцировала эти риски" и якобы только Россия "может устранить эти риски".

Дженкинс добавила, что Соединённые Штаты призывают Россию к незамедлительному выводу войск с территории Украины.

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Как рассказывал Лайф, украинские военные в течение двух дней подряд обстреливали территорию Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем ВС РФ. Российские же военные смогли предотвратить повреждение критической инфраструктуры.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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