Си Цзиньпин сделал Байдену предупреждение из-за визита Пелоси
WSJ: Си Цзиньпин предостерёг Байдена от полномасштабного кризиса
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора предупредил президента США Джо Байдена о необходимости не допустить полномасштабного кризиса. Сделано это было перед анонсированным визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, пишет The Wall Street Journal.
По данным газеты, Си Цзиньпин выразил разочарование по поводу подготовки визита Пелоси на Тайвань. Председатель КНР предупредил Байдена о возможных последствиях такой поездки, не уточнив, о чём именно может идти речь. Китай опасается эффекта домино, при котором другие мировые политики, последовав примеру Пелоси, решатся посетить Тайвань, пишет издание.
По данным газеты, Си Цзиньпин в беседе с Байденом заявил о том, что Китай не намерен вступать в конфликт с США, но обе стороны должны поддерживать мир и безопасность. Председатель КНР отметил, что сейчас не время для полномасштабного кризиса.
Лайф напоминает, что ситуация между Тайванем и Китаем обострилась некоторое время назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. МИД Китая выразил "решительный протест", а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал вопиюще провокационной.
ТАСС / Selim Chtayti