Си Цзиньпин сделал Байдену предупреждение из-за визита Пелоси

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора предупредил президента США Джо Байдена о необходимости не допустить полномасштабного кризиса. Сделано это было перед анонсированным визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, Си Цзиньпин выразил разочарование по поводу подготовки визита Пелоси на Тайвань. Председатель КНР предупредил Байдена о возможных последствиях такой поездки, не уточнив, о чём именно может идти речь. Китай опасается эффекта домино, при котором другие мировые политики, последовав примеру Пелоси, решатся посетить Тайвань, пишет издание.