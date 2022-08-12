Юный хоккеист умер после попадания шайбы в грудь
Хоккеист 2008 года рождения скончался после произошедшего сегодня на тренировке команды школы СКА трагического инцидента. Причиной стало попадание шайбы в грудь. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.
"Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца. Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия", — рассказали в клубе.
Сердце юного спортсмена смогли запустить, его экстренно отвезли в больницу, но там он скончался. Хоккейный клуб СКА выразил глубочайшие соболезнования родителям, близким и друзьям мальчика.
В СКА подчеркнули, что окажут всю необходимую помощь семье погибшего. В клубе из-за произошедшего будет проведено внутреннее расследование.
Как сообщал Лайф, ранее в возрасте 46 лет умер российский бобслеист Дмитрий Стёпушкин. Наибольших успехов он добился в соревнованиях четвёрок. В 2005 и 2007 годах он становился победителем общего зачёта Кубка мира, в 2006-м и 2009-м выигрывал золото на чемпионатах Европы. Также в активе россиянина — три серебряные и одна бронзовая медаль на чемпионатах мира.
ТАСС / Сергей Фадеичев