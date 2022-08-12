Юный хоккеист умер после попадания шайбы в грудь

Хоккеист 2008 года рождения скончался после произошедшего сегодня на тренировке команды школы СКА трагического инцидента. Причиной стало попадание шайбы в грудь. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

"Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца. Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия", — рассказали в клубе.

Сердце юного спортсмена смогли запустить, его экстренно отвезли в больницу, но там он скончался. Хоккейный клуб СКА выразил глубочайшие соболезнования родителям, близким и друзьям мальчика.

В СКА подчеркнули, что окажут всю необходимую помощь семье погибшего. В клубе из-за произошедшего будет проведено внутреннее расследование.