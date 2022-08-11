НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 августа, 20:24

США заметили ещё один "российский самолёт" в зоне ПВО Аляски

CNN: Военные США заявили о третьем полёте российского военного самолёта у Аляски

Американские военные зафиксировали третий полёт российского военного самолёта у берегов Аляски. Об этом, как сообщает CNN, заявили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

"Командование раскрыло информацию о третьем инциденте с российским военным самолётом, летевшим в зоне идентификации ПВО Аляски в промежутке между 8 и 10 августа", сообщает CNN.

Каких-либо подробностей по поводу произошедшего не приводится.

Захарова поддела журналиста CNN шуткой про Аляску

Захарова поддела журналиста CNN шуткой про Аляску

Как сообщал Лайф, ранее NORAD сообщило, что в течение последних двух дней объединённая система ПВО Канады и США зафиксировала два российских летательных аппарата, которые якобы вели наблюдение в районе Аляски. Воздушную границу США или Канады они не пересекали.

Обложка ©

Wikipedia / US Air Force

Андрей Григорьев
  • Новости
  • США
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров