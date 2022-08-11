США заметили ещё один "российский самолёт" в зоне ПВО Аляски
CNN: Военные США заявили о третьем полёте российского военного самолёта у Аляски
Американские военные зафиксировали третий полёт российского военного самолёта у берегов Аляски. Об этом, как сообщает CNN, заявили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
"Командование раскрыло информацию о третьем инциденте с российским военным самолётом, летевшим в зоне идентификации ПВО Аляски в промежутке между 8 и 10 августа", — сообщает CNN.
Каких-либо подробностей по поводу произошедшего не приводится.
Как сообщал Лайф, ранее NORAD сообщило, что в течение последних двух дней объединённая система ПВО Канады и США зафиксировала два российских летательных аппарата, которые якобы вели наблюдение в районе Аляски. Воздушную границу США или Канады они не пересекали.
Wikipedia / US Air Force