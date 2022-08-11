США заметили ещё один "российский самолёт" в зоне ПВО Аляски

Американские военные зафиксировали третий полёт российского военного самолёта у берегов Аляски. Об этом, как сообщает CNN, заявили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

"Командование раскрыло информацию о третьем инциденте с российским военным самолётом, летевшим в зоне идентификации ПВО Аляски в промежутке между 8 и 10 августа", — сообщает CNN.

Каких-либо подробностей по поводу произошедшего не приводится.