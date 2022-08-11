МАГАТЭ не увидело "немедленной угрозы" ядерной безопасности на Запорожской АЭС

На Запорожской атомной электростанции сейчас нет "немедленной угрозы" ядерной безопасности. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"По моим оценкам, на данный момент немедленная угроза ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует", — заявил глава МАГАТЭ.

Однако он добавил, что ситуация может и измениться, причём в любой момент. Гросси отметил, что в последнее время ситуация с безопасностью на ЗАЭС резко ухудшилась из-за обстрелов вблизи. Он призвал незамедлительно прекратить боевые действия в том секторе и содействовать визиту сотрудников МАГАТЭ на станцию как можно быстрее.