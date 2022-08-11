МАГАТЭ не увидело "немедленной угрозы" ядерной безопасности на Запорожской АЭС
Генсек МАГАТЭ: "Немедленная угроза" ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует
На Запорожской атомной электростанции сейчас нет "немедленной угрозы" ядерной безопасности. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"По моим оценкам, на данный момент немедленная угроза ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует", — заявил глава МАГАТЭ.
Однако он добавил, что ситуация может и измениться, причём в любой момент. Гросси отметил, что в последнее время ситуация с безопасностью на ЗАЭС резко ухудшилась из-за обстрелов вблизи. Он призвал незамедлительно прекратить боевые действия в том секторе и содействовать визиту сотрудников МАГАТЭ на станцию как можно быстрее.
Сегодня Лайф сообщал, что украинские силовики уже второй раз за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Зафиксировано пять прилётов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Ещё пять прилётов произошли в районе пожарной части, расположенной неподалёку от АЭС. Во второй половине дня власти заявили о попадании ещё трёх снарядов ВСУ в район хранилища изотопов на электростанции.
ТАСС/AP