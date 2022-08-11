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11 августа, 19:18

США пригрозили санкциями при получении Россией беспилотников от Ирана

Представитель Госдепа Пател: При передаче Ираном беспилотников России последуют санкции

США задействуют механизмы различных санкций в отношении как России, так и Ирана в случае поставки Москве Тегераном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Позвольте мне ясно дать понять: мы будем активно обеспечивать соблюдение всех санкций США в отношении как российской, так и иранской торговли оружием", сказал он в ходе брифинга.

Пател пояснил, что, по мнению властей США, транзакции такого рода будут подпадать под действие санкций "в рамках множества нормативно-правовых актов" США.

Представитель Госдепа добавил, что, по информации США, Россия недавно получила демонстрационный образец иранского беспилотника, который можно применять в ударном варианте.

ISW: Иран мог отправить России боевые беспилотники в обмен на истребители Су-35

ISW: Иран мог отправить России боевые беспилотники в обмен на истребители Су-35

Ранее Лайф сообщал, что Россия и Иран подписали соглашение о поставках иранского оборудования для самолётов, а также о техобслуживании и ремонте российской авиатехники.

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ТАСС/AP

Андрей Григорьев

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