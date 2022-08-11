Парижские магазины стали штрафовать за открытые двери при работающем кондиционере

В Париже магазины стали штрафовать за открытые двери при работающем кондиционере. Об этом сообщает газета Le Parisien.

"Магазинам, которые не соблюдают требование закрывать двери при работающем кондиционере, теперь грозит штраф до 150 евро. В эту среду первые санкции были введены на улице Риволи в 4-м округе [Парижа]", — сказано в публикации издания.

Пока точно не известно число магазинов, против которых введены санкции. Парижские правоохранители продолжают проверять, соблюдается ли постановление, говорится в материале Le Parisien.