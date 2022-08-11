"Угрожает глобальной безопасности": В США помечтали о "деколонизации" России

Россия на протяжении всей своей истории якобы подчиняла территории "диктатуре Москвы и Санкт-Петербурга", поэтому её следует "деколонизировать". С таким предложением выступил американский публицист и политолог Кейси Мишель в статье для Wall Street Journal. Он отметил, что дискуссия о необходимости разделения РФ уже развернулась в США и других западных странах.

При этом он согласился со словами главы МИД РФ Сергея Лаврова, который отмечал, что наша страна, в отличие от Запада, не совершала колониальные преступления. В то же время политолог подчеркнул, что Москва якобы вела колонизационную кампанию на суше. Согласно его убеждениям, так Россия "подчинила" себе Арктику, Крым, Кавказ, а также территории от Волги до Тихого океана.

"Пока Россия полностью не деколонизируется, она будет угрожать глобальной стабильности и безопасности", — считает Мишель.