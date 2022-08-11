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11 августа, 18:26

В РФС утвердили новый формат Кубка России по футболу

В РФС заявили, что Кубок России по футболу пройдёт по системе Double elimination

Кубок России по футболу сезона 2022/2023 пройдёт по новой системе Double elimination. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Российского футбольного союза. Сообщается, что соответствующее решение было принято в ходе заседания бюро исполкома РФС 11 августа.

"Сегодня бюро исполкома Российского футбольного союза проголосовало за новый регламент Кубка России, который теперь будет проводиться в принципиально ином формате. Новая структура турнира предполагает и новые возможности для получения доходов", — сказал врио генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.

Он подчеркнул, что в скором времени будет объявлена структура титульного спонсорства и вещания турнира в предстоящих сезонах. По данным РФС, в ходе заседания также утверждены регламент Кубка России и структура календаря соревнований. Отметим, что формат Double elimination представляет из себя турнирную систему, в которой игрок выбывает после двух поражений.

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VK / Российский футбольный союз | РФС

Никита Осипов
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