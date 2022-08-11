Россия предупредила об угрозе ядерной катастрофы из-за ударов ВСУ по ЗАЭС
Небензя: Действия Киева в адрес ЗАЭС толкают мир на грань ядерной катастрофы
Удары украинских военных по ядерным объектам толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой с чернобыльской. Об этом заявил полпред России в ООН Василий Небензя.
"Преступные действия Киева в отношении Запорожской АЭС толкают мир на грань ядерной катастрофы", — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, посвящённого ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.
Он добавил, что Россия неоднократно предупреждала западных коллег, "что если они не образумят киевский режим, то он пойдёт на самые чудовищные и безрассудные шаги", и их последствия "аукнутся далеко за пределами Украины".
Сегодня Лайф сообщал, что украинские силовики уже второй раз за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Зафиксировано пять прилётов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Ещё пять прилётов произошли в районе пожарной части, расположенной неподалёку от АЭС. Во второй половине дня власти заявили о попадании ещё трёх снарядов ВСУ в район хранилища изотопов на электростанции.
ТАСС / Минобороны РФ