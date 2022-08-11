Россия предупредила об угрозе ядерной катастрофы из-за ударов ВСУ по ЗАЭС

Удары украинских военных по ядерным объектам толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой с чернобыльской. Об этом заявил полпред России в ООН Василий Небензя.

"Преступные действия Киева в отношении Запорожской АЭС толкают мир на грань ядерной катастрофы", — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, посвящённого ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.

Он добавил, что Россия неоднократно предупреждала западных коллег, "что если они не образумят киевский режим, то он пойдёт на самые чудовищные и безрассудные шаги", и их последствия "аукнутся далеко за пределами Украины".