Казачий атаман Дьяконов: Сила России — в единстве народа

Во все времена народы России сплачивались перед лицом внешней угрозы и внутренних потрясений, сила России — в единстве. Такое мнение высказал верховный атаман Союза казаков – воинов России и зарубежья, командир отряда "Дон" Николай Дьяконов.

"Россия — уникальное место на планете, где бок о бок живут и развиваются различные народы разных конфессий. Единственное место на земле, где все люди — братья, где нет раздора между народами, где есть искренний интерес друг к другу, где каждому воздаётся по талантам, где есть уважение и любовь. Мы научились жить в мире, сохранили культуру и самобытный уклад друг друга", — написал Дьяконов в своём Telegram-канале.

По мнению казачьего атамана, каждый житель России может достичь успеха не только в своей деревне или ауле, но и в столице. Восхищаться им будет весь народ, а не только его земляки. Дьяконов пишет, что россияне всегда вместе строили заводы, больницы, театры, школы, университеты, библиотеки, космодромы. Мы вместе учились на врачей, инженеров, актёров, писателей, учителей. И сегодня защитники Донбасса понимают, за что их отцы и деды проливали свою кровь — чтобы сохранить это уникальное место с общей культурой и общими ценностями, мирное небо над головой.