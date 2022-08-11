Небензя: При катастрофе на ЗАЭС ответственность ляжет на западных покровителей Киева
В случае, если произойдёт катастрофа на Запорожской атомной электростанции, ответственность за это ляжет на западных покровителей Киева. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Реальный масштаб ядерной катастрофы на ЗАЭС даже сложно представить. Ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева", — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, посвящённого ситуации на территории Запорожской атомной электростанции.
Как сообщал Лайф, сегодня ВСУ уже второй раз за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Зафиксировано пять попаданий в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Ещё пять ударов пришлись на район пожарной части, расположенной неподалёку от АЭС. Во второй половине дня власти заявили о попадании трёх снарядов ВСУ в район хранилища изотопов на электростанции. Российские военные смогли предотвратить повреждение критической инфраструктуры.
UN Photo / Evan Schneider