В России создана адаптированная под "омикрон" вакцина
Гинцбург: Центр Гамалеи создал вакцину, адаптированную к борьбе с "омикроном"
В России создана вакцина от коронавирусной инфекции, адаптированная для борьбы со штаммом "омикрон". Её разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.
В интервью "Известиям" он заявил, что препарат позволит эффективнее защищаться от коронавируса. Новая вакцина нацелена на субвариант вируса ВА.5, но хорошо действует и против подвидов ВА.1 и ВА.2.
"Да, ВА.5 очень сильно изменился, поэтому антигенный состав вакцинного штамма надо менять. Фактически он (препарат. — Прим. ред.) уже есть в институте им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас обсуждается, как его вводить в гражданский оборот", — сказал Александр Гинцбург.
Ранее Лайф сообщал, что Россия обзавелась "своим" вариантом ковида. Это некий гибрид штаммов "омикрон" и "дельта". Американский генетик Дмитрий Прусс полагает, что опасность "русского дельтакрона" ещё только предстоит изучить.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин