В России создана адаптированная под "омикрон" вакцина

В России создана вакцина от коронавирусной инфекции, адаптированная для борьбы со штаммом "омикрон". Её разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

В интервью "Известиям" он заявил, что препарат позволит эффективнее защищаться от коронавируса. Новая вакцина нацелена на субвариант вируса ВА.5, но хорошо действует и против подвидов ВА.1 и ВА.2.

"Да, ВА.5 очень сильно изменился, поэтому антигенный состав вакцинного штамма надо менять. Фактически он (препарат. — Прим. ред.) уже есть в институте им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас обсуждается, как его вводить в гражданский оборот", — сказал Александр Гинцбург.