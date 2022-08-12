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11 августа, 21:29

В России создана адаптированная под "омикрон" вакцина

Гинцбург: Центр Гамалеи создал вакцину, адаптированную к борьбе с "омикроном"

В России создана вакцина от коронавирусной инфекции, адаптированная для борьбы со штаммом "омикрон". Её разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

В интервью "Известиям" он заявил, что препарат позволит эффективнее защищаться от коронавируса. Новая вакцина нацелена на субвариант вируса ВА.5, но хорошо действует и против подвидов ВА.1 и ВА.2.

"Да, ВА.5 очень сильно изменился, поэтому антигенный состав вакцинного штамма надо менять. Фактически он (препарат. — Прим. ред.) уже есть в институте им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас обсуждается, как его вводить в гражданский оборот", сказал Александр Гинцбург.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Андрей Григорьев

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