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11 августа, 22:04

Ющенко решил отправлять на передовую мёд "Бандеровский"

<p>"Бандеровский мёд". Фото © Страница Ющенко в соцсети</p>

"Бандеровский мёд". Фото © Страница Ющенко в соцсети

Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил о намерении отправлять мёд на передовую для бойцов Вооружённых сил Украины. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети. Причём один из видов мёда будет называться "Бандеровский".

"Шевченковский мёд был собран в Моринцах, Бандеровский — в родном селе Степана Андреевича — Старом Угринове", рассказал Ющенко.

Первую партию мёда, а это около 25 000 упаковок, он намерен передать на фронт в ближайшее время.

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