Ющенко решил отправлять на передовую мёд "Бандеровский"

Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил о намерении отправлять мёд на передовую для бойцов Вооружённых сил Украины. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети. Причём один из видов мёда будет называться "Бандеровский".

"Шевченковский мёд был собран в Моринцах, Бандеровский — в родном селе Степана Андреевича — Старом Угринове", — рассказал Ющенко.

Первую партию мёда, а это около 25 000 упаковок, он намерен передать на фронт в ближайшее время.