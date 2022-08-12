Ющенко решил отправлять на передовую мёд "Бандеровский"
"Бандеровский мёд". Фото © Страница Ющенко в соцсети
Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил о намерении отправлять мёд на передовую для бойцов Вооружённых сил Украины. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети. Причём один из видов мёда будет называться "Бандеровский".
"Шевченковский мёд был собран в Моринцах, Бандеровский — в родном селе Степана Андреевича — Старом Угринове", — рассказал Ющенко.
Первую партию мёда, а это около 25 000 упаковок, он намерен передать на фронт в ближайшее время.
Ранее Лайф передавал сообщение Минобороны РФ о массовом дезертирстве украинских бойцов в ДНР. За сутки было уничтожено более половины личного состава двух бригад ВСУ.