Британец с мачете атаковал людей у стадиона "Ливерпуля"

В Великобритании вооружённый мачете мужчина напал на прохожих у стадиона английского футбольного клуба "Ливерпуль". Об этом сообщила на своём сайте полиция графства Мерсисайд.

Сколько именно людей пострадали, там не уточняется. Полицейские рассказали только, что людей с ранами пришлось госпитализировать, но угрозы их жизням нет.

Агрессивного мужчину быстро задержали. Он попался в Стэнли-парке, который расположен между стадионом "Ливерпуля" и ареной местного ФК "Эвертон". В полиции считают, что это не был акт терроризма, у напавшего "проблемы с психикой". Очевидцев атаки попросили рассказать об увиденном для помощи следствию.