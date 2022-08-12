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11 августа, 22:17

Британец с мачете атаковал людей у стадиона "Ливерпуля"

В Великобритании вооружённый мачете мужчина напал на прохожих у стадиона английского футбольного клуба "Ливерпуль". Об этом сообщила на своём сайте полиция графства Мерсисайд.

Сколько именно людей пострадали, там не уточняется. Полицейские рассказали только, что людей с ранами пришлось госпитализировать, но угрозы их жизням нет.

Агрессивного мужчину быстро задержали. Он попался в Стэнли-парке, который расположен между стадионом "Ливерпуля" и ареной местного ФК "Эвертон". В полиции считают, что это не был акт терроризма, у напавшего "проблемы с психикой". Очевидцев атаки попросили рассказать об увиденном для помощи следствию.

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Ранее Лайф рассказывал, что голый житель Кудрово устроил погром в магазинах и кидался в людей фруктами. Его тоже быстро задержали.

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Shutterstock

Андрей Григорьев

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