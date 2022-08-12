Раскрыты подробности о новейшей российской крылатой ракете X-69

Все современные российские истребители смогут применять новую крылатую ракету Х-69. Её можно будет использовать на таких самолётах, как Су-57, Су-75 (Checkmate), Су-35, МиГ-35 и других. Об этом сообщили в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

Как передаёт ТАСС, там уточнили, что речь идёт о многофункциональной малозаметной высокоточной крылатой ракете нового поколения. Её можно будет применять на боевых самолётах, оснащённых бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО), адаптированных специальными устройствами пуска.

У ракеты Х-69 есть система навигации и автоматического управления. Она может пользоваться данными спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS NAVSTAR. Спектр задач у реактивного снаряда широкий.

"Х-69 может использоваться для уничтожения объектов коммуникаций, железнодорожных станций и узлов, стационарных наземных складов боеприпасов и ГСМ, наземных командных пунктов и узлов связи, авиационной техники на открытых стоянках аэродромов, объектов нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, энергетики, а также морских целей в местах базирования", — отметили в пресс-службе КТРВ.