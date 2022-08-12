Онколог объяснил, когда при удалении родинки может развиться рак

Если родинка удаляется косметологом, без необходимых анализов, то человек может получить злокачественную опухоль, что угрожает жизни. Об этом заявил врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.

"Если человек удалил родинку у косметолога, а это оказалась не родинка, а злокачественная родинка — меланома, это удаление проводится не радикально. Человек не получает никакого дополнительного обследования, лекарственной терапии. У него возникает прогрессирование опухолевого процесса, и он погибает. Если речь идёт о меланоме, то так и происходит", — сказал Андрей Пылев в беседе с Ura.ru.

По его словам, в профильных онкологических учреждениях часто появляются люди с подобными проблемами. Знаний врача не всегда хватает, чтобы заподозрить, что с родинкой что-то не так. Если нет гистологии или удаление проводится неправильно, то человек рискует жизнью, рассказал врач.

Если все правила были соблюдены, то человеку ничего не угрожает. Само по себе удаление родинки не проблема. Наоборот, если врач сталкивается с подозрительными родинками, то их профилактическое удаление является самой лучшей и действенной защитой от перерождения и развития злокачественной опухоли, заключил онколог.