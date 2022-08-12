Названа страна, которая не согласится занижать стоимость российской нефти

США ждёт провал при попытке склонить Индонезию к поддержке идеи Белого дома об искусственном снижении цен на российскую нефть. Об этом пишет китайская газета South China Morning Post (SCMP).

Автор публикации отмечает, что предложенную "Большой семёркой" идею властям Индонезии презентовала министр финансов США Джаннет Йеллен. Она провела несколько встреч с рядом индонезийских высокопоставленных лиц. Глава финансового отдела Индонезии Шри Мульяни после этого пообещала лишь изучить последствия этого шага, способного "сильно повлиять на нефтедобывающие страны и их покупателей".

В статье говорится, что, по мнению аналитиков, на самом деле Джакарта едва ли пойдёт на поддержку США в этом шаге: она будет смотреть, как поступят Китай и Индия.

"Индонезия едва ли поддержит схему ограничения цен, поскольку это будет означать введение против России санкций, а так далеко она вмешиваться не захочет", — сказал исполнительный директор Центра экономических и юридических исследований в Джакарте Бхима Юдхистира.