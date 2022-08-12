В России достигнут новый максимум по заражениям ковидом с 21 марта
В России за сутки выявили 27 810 случаев заражения, это максимум с 21 марта
В России за минувшие сутки выявили 27 810 новых случаев заражения коронавирусом, это максимальное количество с 21 марта, когда зафиксировали 28 709 заболевших. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Вылечилось за минувшие 24 часа 14 320 пациентов, также зафиксировано 57 летальных исходов. Общее количество заражений с начала пандемии в стране достигло 18 824 282. Выздоровело 18 104 261 человек, умерло 383 011 граждан.
Лайф напоминает, что накануне, 11 августа, в России выявили 25 815 новых случаев коронавируса. Также было зафиксировано 52 летальных исхода.
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