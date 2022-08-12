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12 августа, 07:52

Врачи предупредили о "плохом" холестерине, который передаётся по наследству

Двое из тысячи россиян страдают генетическим заболеванием, которое приводит к повышению уровня холестерина в крови. Такую статистику, согласно результатам исследования учёных медико-генетического центра Genotek, приводит издание "Вести Подмосковья".

В эксперименте приняли участие 59 тысяч россиян в возрасте от 18 до 65 лет. По словам экспертов, у участников с выявленным генетическим заболеванием — семейная гиперхолестеринемия — в четыре раза увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Болезнь влияет на обмен липопротеинов низкой плотности (так называемый плохой холестерин), что приводит к его накоплению фактически с рождения и к достаточно быстрому развитию атеросклероза. Человек может унаследовать мутацию от одного родителя или от обоих: во втором случае болезнь протекает в более тяжёлой форме", — пояснил директор по продукту медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько.

Учёные отмечают, что накопленный холестерин сужает кровеносные сосуды, что провоцирует образование опасных для здоровья бляшек. Если пациент не занимается лечением, у него быстро и агрессивно развивается атеросклероз, ранние инсульты и инфаркты, а смерть в таких случаях может быть внезапной, предупреждают специалисты.

Степень риска также зависит от пола, уровня холестерина, физической активности, веса, диеты и вредных привычек. Чтобы снизить риск возникновения тяжёлого заболевания, врачи рекомендуют ограничить употребление продуктов с животными жирами: сливочное масло, жирные сорта мяса, майонез, жирные сливки, выпечка.

Названы продукты, способствующие повышению холестерина

Названы продукты, способствующие повышению холестерина

Ранее невролог Виктор Шахнович назвал семь неявных привычек, которые снижают риск развития инсульта и являются лучшей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Обложка ©

Pixabay

Ирина Фальке
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