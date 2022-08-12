Врачи предупредили о "плохом" холестерине, который передаётся по наследству

Двое из тысячи россиян страдают генетическим заболеванием, которое приводит к повышению уровня холестерина в крови. Такую статистику, согласно результатам исследования учёных медико-генетического центра Genotek, приводит издание "Вести Подмосковья".

В эксперименте приняли участие 59 тысяч россиян в возрасте от 18 до 65 лет. По словам экспертов, у участников с выявленным генетическим заболеванием — семейная гиперхолестеринемия — в четыре раза увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Болезнь влияет на обмен липопротеинов низкой плотности (так называемый плохой холестерин), что приводит к его накоплению фактически с рождения и к достаточно быстрому развитию атеросклероза. Человек может унаследовать мутацию от одного родителя или от обоих: во втором случае болезнь протекает в более тяжёлой форме", — пояснил директор по продукту медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько.

Учёные отмечают, что накопленный холестерин сужает кровеносные сосуды, что провоцирует образование опасных для здоровья бляшек. Если пациент не занимается лечением, у него быстро и агрессивно развивается атеросклероз, ранние инсульты и инфаркты, а смерть в таких случаях может быть внезапной, предупреждают специалисты.

Степень риска также зависит от пола, уровня холестерина, физической активности, веса, диеты и вредных привычек. Чтобы снизить риск возникновения тяжёлого заболевания, врачи рекомендуют ограничить употребление продуктов с животными жирами: сливочное масло, жирные сорта мяса, майонез, жирные сливки, выпечка.