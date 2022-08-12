Подтверждено научно: Как выяснить примерную длину пениса, не раздевая любовника
Японские учёные нашли связь между размером носа и длиной пениса
Группа японских учёных обнаружила, что длина пениса зависит от размера носа мужчины. Результаты соответствующего исследования опубликованы в научном журнале Basic and Clinical Andrology.
Команда из Медицинского университета префектуры Киото исследовала 126 трупов мужчин, умерших в возрасте от 30 до 50 лет, в течение трёх дней после их смерти. Учитывались различные показатели, в том числе рост и масса тела. Для измерения пениса исследователи растягивали его до упора.
Специалисты определили, что длина полового органа соотносится с размерами носа. Так, средняя длина растянутого пениса у обладателей больших носов составила не менее 12,7 сантиметра, а у мужчин с меньшими носами — лишь 10,4 сантиметра.
"Хотя наши результаты бесполезны для судебно-медицинских целей, понимание процесса развития пениса или черт лица крайне важно для экстраполяции уровней андрогенов у плода и отслеживания функций мужских половых органов", — указали учёные.
Стоит уточнить, что исследование проводилось исключительно на японских мужчинах и небольшом количестве испытуемых, поэтому для достижения точных данных необходимо большее число людей.
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