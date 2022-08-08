Рэпер Фрэнк Оушен абсолютно голым фото прорекламировал золотое кольцо на пенис за $25 тысяч
На что только не идут знаменитости, чтобы пропиарить собственную продукцию. Американский музыкант Фрэнк Оушен выпускает украшения люкс-сегмента под брендом Homer. А кто покажет детище лучше тебя самого? Вот и новую линейку рэпер решил прорекламировать сам. Выбор Фрэнка пал на инкрустированное бриллиантами кольцо для члена из 18-каратного жёлтого золота. В соцсетях Оушен опубликовал голое фото, правда, всё самое интересное заблюрил.
Кольцо на член от бренда Homer рэпера Фрэнка Оушена за 25 тысяч долларов. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / homer, © homer.com
Коллекцию, состоящую также из подвесок, серёжек и брелока, можно приобрести онлайн или в магазине исполнителя в Нью-Йорке по предварительной записи. Кольцо H-Bone изготовлено вручную и отполировано до блеска, в нём множество бриллиантов огранки "принцесса". Стоимость для интимной игрушки непозволительно крутая: кольцо размера XXXL обойдётся в 25 570 долларов.
Getty Images / Sean Zanni / Patrick McMullan