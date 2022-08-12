В ДНР более 100 человек застряли под землёй в обесточенной шахте
Мэр Донецка Кулемзин: 109 человек застряли в обесточенной шахте имени Засядько
В ДНР обесточена шахта имени Засядько, под землёй находится 109 человек. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"В 8:30 (совпадает с мск) обесточена шахта им. Засядько. Под землёй находится 109 человек", — написал он.
Ранее Лайф рассказывал, что накануне сразу две угольные шахты — имени Засядько и имени Горького — оказались обесточены из-за обстрелов Донецка со стороны вооружённых формирований Украины.
Обложка ©
Shutterstock