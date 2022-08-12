Reuters: Европейский банк проведёт платёж за транзит российской нефти по "Дружбе"
Один из европейских банков дал согласие на проведение платежа за импорт российской нефти через Украину по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на словацкий комбинат Slovnaft и ещё один источник.
"По нашей информации, банк пересмотрел изначально заблокированный платёж между транзитными компаниями за транзит и в конце концов принял его. Это значит, что созданная таким образом структура функциональна и может стать долгосрочным решением", — отметил представитель предприятия.
В материале отмечается, что платёж станет шагом к восстановлению потоков нефти в Чехию после недельного простоя.
Напомним, в среду, 10 августа, стало известно, что венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". 9 августа Украина остановила прокачку из-за невозможности российской стороны провести платёж за транзит в условиях санкций ЕС. При этом транзит газа через территорию Незалежной продолжался. А 11 августа в "Нафтогазе" подтвердили возобновление подачи нефти по украинскому участку "Дружбы".
ТАСС / АР / Patrick Pleul