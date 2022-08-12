Tchibo передаст бизнес в России местным топ-менеджерам

Немецкий производитель кофе Tchibo GmbH принял решение покинуть российский рынок и передать бизнес местным топ-менеджерам. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц.

По данным ЕГРЮЛ, в июле Tchibo GmbH перестал владеть ООО "Чибо СНГ", бизнес теперь принадлежит компании гендиректора "Чибо СНГ" Михаила Ковалевского. При этом у организации остались права на использование кофейных брендов Tchibo и Davidoff до конца 2022 года. Потом компания будет вынуждена разработать новые. Один из вариантов — марка Gold. Указывается, что сегодня почта "Чибо СНГ" уже работает на домене gold-coffee.

Гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия уверен, что уход брендов компании рынок не заметит, ведь бизнес Tchibo в РФ последние несколько лет угасал, терял узнаваемость. Одна из причин тому — отсутствие значимых инвестиций в рекламу и маркетинг. Чантурия отметил, что сейчас сложно предсказать будущее оставшейся российской структуры, ведь почти невозможно вывести без существенных инвестиций новый бренд на конкурентный рынок в РФ.