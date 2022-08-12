Разместят в бронеавтомобилях: В России разработали новый комплекс управления артиллерией

В России разработали новый комплекс управления артиллерией "Планшет-М-ИР", он размещается в бронеавтомобиле. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в беседе с РИА "Новости".

"Планшет-М-ИР" — это инициативная разработка "Высокоточных комплексов" (входят в "Ростех") для автоматизации управления расчётами РСЗО, артиллерийскими и миномётными подразделениями", — сказал он.

По словам представителя "Ростеха", "Планшет" создан как более современное продолжение комплекса "Планшет-А", выпускается сейчас серийно и имеет множество положительных отзывов. Предполагается, что разработка пройдёт предварительные испытания уже до конца года. Артяков также рассказал, что специалисты "Сигнала" разместили "Планшет-М-ИР" в новом бронеавтомобиле "Атлет" разработки компании ВПК. Теперь комплексом можно управлять как находясь в машине, так и вне её.