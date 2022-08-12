Для зенитных комплексов "Панцирь" разработана мини-ракета
Замгендиректора "Ростеха" Артяков сообщил о создании мини-ракет для ЗРПК "Панцирь"
Для российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" создали мини-ракету, которая позволяет более эффективно сбивать малоразмерные цели с рекордно близкой дистанции в 500 метров. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в беседе с РИА "Новости".
"Для комплекса "Панцирь-С1М" разработана зенитная управляемая ракета ближнего перехвата. Она существенно расширяет возможности борьбы с массовыми малоразмерными целями", — сказал он.
Речь идёт как о беспилотниках, продолжил Артяков, так и о реактивных снарядах залпового огня, противорадиолокационных и управляемых ракетах, высокоточном оружии, самолётах и вертолётах, а также их бортовом вооружении. По его словам, новая разработка позволит уменьшить до 500 метров ближнюю границу зоны поражения.
Ранее "Ростех" сообщил о завершении госиспытаний российского "истребителя танков". Прошедшая модернизацию САУ 2С25 — это бронированная плавающая машина на гусеничном ходу, у неё мощный артиллерийско-ракетный комплекс, её можно десантировать.
Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin