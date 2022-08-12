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12 августа, 05:25

Для зенитных комплексов "Панцирь" разработана мини-ракета

Замгендиректора "Ростеха" Артяков сообщил о создании мини-ракет для ЗРПК "Панцирь"

Для российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" создали мини-ракету, которая позволяет более эффективно сбивать малоразмерные цели с рекордно близкой дистанции в 500 метров. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в беседе с РИА "Новости".

"Для комплекса "Панцирь-С1М" разработана зенитная управляемая ракета ближнего перехвата. Она существенно расширяет возможности борьбы с массовыми малоразмерными целями", — сказал он.

Речь идёт как о беспилотниках, продолжил Артяков, так и о реактивных снарядах залпового огня, противорадиолокационных и управляемых ракетах, высокоточном оружии, самолётах и вертолётах, а также их бортовом вооружении. По его словам, новая разработка позволит уменьшить до 500 метров ближнюю границу зоны поражения.

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Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Светлана Оперук

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