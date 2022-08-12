"Выглядим слегка слабоумными": Евродепутат от Эстонии резко высказалась о запрете на въезд россиян
Евродепутат Тоом назвала абсурдом запрет на въезд россиянам в Эстонию
Решение властей Эстонии, по которому россиянам, имеющим выданную республикой шенгенскую визу, будет закрыт въезд в страну, является признаком слабоумия. Об этом заявила депутат Европарламента Яна Тоом.
"Это абсурдная ситуация. Урмас Рейнсалу предлагает запретить въезд в Эстонию россиянам с шенгенскими визами, выданными эстонским посольством, и Кая Каллас его поддерживает, и Лаури Ляэнеметс тоже. Мы не можем принимать решения за всю Шенгенскую зону, к счастью, только за себя. Всё, что мы можем сделать, — запретить визы, которые мы сами вчера и выдали людям. По-моему, мы в такой ситуации выглядим слегка слабоумными", — заявила Яна Тоом, её слова приводит портал Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR).
Есть законодательное определение санкционного режима, напомнила евродепутат. У него есть цели: поддержание или восстановление мира, поддержание демократии и так далее. Каким образом запрет на въезд россиян восстановит мир на Украине, непонятно, отметила Тоом.
Ранее Лайф писал, что представитель генсека ООН Дюжаррик выступил против дискриминации россиян. Вместе с тем он не стал прямо высказываться против визовой политики Эстонии.